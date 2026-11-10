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ECONOMIA

Embraer registra lucro líquido de de R$ 379,8 milhões no 3º trimestre (-15,6% ante um ano)

Escrito por Leonardo Godim (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Embraer registrou lucro líquido ajustado de R$ 379,8 milhões (US$ 73,6 milhões) no terceiro trimestre de 2026, queda de 15,6% em relação aos R$ 450 milhões (US$ 84,3 milhões) do mesmo período do ano passado. O lucro líquido contábil atribuível aos acionistas caiu 41,1%, para R$ 366,7 milhões (US$ 71,1 milhões).

A receita líquida somou R$ 12,067 bilhões (US$ 2,347 bilhões) no recorde para um terceiro trimestre, com alta de 11%. O Ebitda ajustado subiu 27,7%, para R$ 1,630 bilhão (US$ 317,1 milhões), e a margem Ebit ajustada foi de 8,5% para 10,9%.

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A queda do lucro veio do resultado financeiro. As despesas financeiras mais que dobraram, para R$ 1,127 bilhão (US$ 218,9 milhões), ante R$ 540,7 milhões (US$ 99,1 milhões) um ano antes, puxadas principalmente pela marcação a mercado das ações do plano de incentivo de longo prazo, ou seja, o ajuste no valor das ações usadas na remuneração de executivos, que acompanha a cotação. A despesa com impostos também pesou. Na comparação com o segundo trimestre, o lucro ajustado recuou 65,9%.

No trimestre, a empresa encerrou com uma posição de caixa líquida de R$ 2,227 bilhões (US$ 430 milhões), sem a Eve, ante dívida líquida de R$ 1,112 bilhão (US$ 214,5 milhões) no fim de junho.

Com o desempenho operacional, a Embraer elevou as projeções financeiras (guidance) para 2026, feitas em dólar. A receita esperada passou para a faixa de US$ 8,4 bilhões a US$ 8,6 bilhões, ante US$ 8,2 bilhões a US$ 8,5 bilhões. A estimativa de fluxo de caixa livre ajustado, sem a Eve, subiu para US$ 700 milhões ou mais, de US$ 400 milhões ou mais.

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Segmentos

O segmento de Serviços e suporte teve a maior alta de receita, de 22%, para R$ 3,279 bilhões (US$ 638 milhões), com margem Ebit ajustada de 17%, ante 13,6% um ano antes.

A divisão de Defesa avançou 16%, para R$ 1,752 bilhão (US$ 341 milhões), impulsionada pelo cargueiro KC-390, com margem de 15,7%, ante 12,9%.

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Na aviação comercial, a receita cresceu 7%, para R$ 3,581 bilhões (US$ 696 milhões), com volumes e preços maiores. A margem Ebit ajustada subiu de 1,2% para 2,4%, ajudada por compensações de fornecedores.

Na aviação executiva, a receita subiu 7%, para R$ 3,366 bilhões (US$ 655 milhões). A margem Ebit ajustada foi a 16%, de 12,1% um ano antes, com preços mais altos, mix mais favorável e sem o custo das tarifas americanas.

A Embraer entregou 66 aeronaves no trimestre, alta de 6%: 22 jatos comerciais, 41 executivos e 3 de defesa.

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A carteira de pedidos firmes (backlog) chegou ao recorde de US$ 35,7 bilhões, alta de 14% em um ano.

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3º trimestre balanço Embraer
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