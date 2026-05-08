Embraer não vê impacto direto da guerra para a empresa até agora, afirma CEO

O aumento dos custos, com a disparada do petróleo, pode impactar os planos de expansão e renovação das frotas das companhias aéreas. No entanto, a Embraer não identifica, até o momento, um impacto direto do conflito para a companhia, segundo o CEO da fabricante, Francisco Gomes Neto.

"Não identificamos nenhuma queda de interesse em nossas campanhas de vendas ou qualquer movimento para adiar entregas", reforçou o executivo durante teleconferência de resultados.

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Gomes Neto avaliou ainda que a Embraer está bem posicionada nesse contexto de alta de combustível, principalmente com o modelo E2. "Temos a aeronave mais eficiente no segmento de pequeno porte e corredor único e observamos cada vez mais interesse nesse produto", acrescentou.

Diante desse cenário, o CEO da Embraer finalizou dizendo que a fabricante está "cautelosamente otimista" em relação às novas campanhas com o modelo E2.