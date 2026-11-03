Embraer: Fokker Services Group é nomeado Centro de Serviço Autorizado para C-390 na Holanda

A Embraer informou nesta terça-feira, 3, que o Fokker Services Group foi nomeado como Centro de Serviço Autorizado para a aeronave militar multimissão C-390 Millennium da frota da Força Aérea da Holanda.

Pelo acordo, o Fokker Services Group, descrito como uma empresa independente de serviços aeroespaciais, vai fornecer serviços de manutenção e suporte às aeronaves adquiridas pela Força Aérea holandesa.

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Em comunicado à imprensa, a fabricante brasileira diz que o centro atuará na entrada em operação da frota no país, com assistência técnica e operacional presencial, por meio de representantes locais.

"Estamos satisfeitos em anunciar essa parceria com o Fokker Services Group e fortalecer ainda mais nossos laços com a Força Aérea da Holanda. Esse marco reflete a confiança que clientes e parceiros do programa C-390 Millennium depositam na Embraer", destaca o Chief Commercial Officer (CCO) da Embraer Defesa & Segurança, Frederico Lemos.

O C-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar, com capacidade para transportar até 26 toneladas de carga útil. O modelo pode ser usado em missões como transporte de cargas e tropas, lançamento aéreo de cargas e paraquedistas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e operações humanitárias, incluindo em pistas temporárias ou não pavimentadas.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado