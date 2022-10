Embraer fecha operação de crédito com UK Export Finance

Beth Moreira (via Agência Estado)

A Embraer anunciou a conclusão de uma operação de crédito de US$ 100 milhões para financiar compras de suprimentos feitas pela empresa no Reino Unido. O crédito foi concedido pelo JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch e garantido pela UK Export Finance, órgão do governo britânico voltado para o financiamento de exportações locais.

Em nota, a empresa destaca que é a primeira vez que a UK Export Finance está envolvida em uma operação com a Embraer. A fabricante destaca que a operação trará uma série de benefícios para a companhia, como diversificação das operações de crédito, além de taxas e prazos mais competitivos para o perfil de empréstimos da Embraer.

"A diversificação de nossas operações de créditos é muito importante em todas as regiões do mundo nas quais a Embraer atua. Sempre estamos em busca de ações que melhorem o perfil de nossa dívida e esse é mais um passo nessa direção", afirma Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer, em nota.