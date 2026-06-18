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Embraer fecha contrato de longo prazo com FAB para suporte à frota de KC-390 -

Escrito por Luísa Laval (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 11:28:00 Editado em 18.06.2026, 11:37:42
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A Embraer assinou um contrato de longa duração com a Força Aérea Brasileira (FAB) para fornecer soluções de suporte à frota de aeronaves KC-390 Millennium. Segundo a empresa, o acordo abrange tanto aeronaves já em operação quanto unidades que ainda serão entregues e tem foco em reforçar a disponibilidade operacional da plataforma.

De acordo com comunicado da empresa, o contrato inclui reparo e manutenção de componentes, fornecimento de peças, serviços de engenharia e publicações técnicas, além de serviços adicionais voltados ao atendimento de eventos emergenciais. O escopo foi estruturado para apoiar eficiência logística, previsibilidade operacional e rapidez de resposta às demandas da FAB.

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A Embraer também destacou que o KC-390 pode transportar até 26 toneladas e realizar missões como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e operações humanitárias. Segundo o comunicado, além do Brasil, o KC-390 já foi selecionado por forças aéreas de países como Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Países Baixos, Áustria, República Tcheca, Uzbequistão, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia e Lituânia.

O Comandante-Geral de Apoio da FAB, tenente-brigadeiro do ar Valter Malta, afirmou que o contrato "reforça o compromisso da Força Aérea Brasileira com a prontidão operacional e a disponibilidade de sua frota" e que o acordo assegura o suporte necessário para manutenção e sustentação logística do KC-390, descrito como "aeronave estratégica para a mobilidade, a defesa e a capacidade de resposta rápida do País".

O presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, Carlos Naufel, disse que a companhia está muito satisfeita em assinar o contrato e que o acordo reafirma o compromisso de décadas da Embraer com a FAB, "com foco em altos níveis de disponibilidade e eficiência operacional".

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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CONTRATO Embraer FAB KC-390
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