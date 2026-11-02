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Embraer fecha acordo para fornecer até seis aviões KC-390 para Força Aérea da Grécia

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Embraer fechou um acordo com a Grécia para fornecer três aeronaves KC-390 Millennium para o Ministério da Defesa Nacional do país. O contrato assinado nesta segunda-feira, 2, prevê a opção da compra de mais três aviões. A primeira unidade será entregue em 2027 à Força Aérea Helênica.

Segundo a Embraer, a negociação foi concluída por meio de um acordo governamental entre a Grécia e Portugal.

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Com a aquisição, a Grécia se tornou o sétimo país europeu a adquirir o modelo brasileiro. A lista inclui Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Suécia.

O modelo também foi selecionado por forças aéreas do Brasil, da República da Coreia, da República do Uzbequistão, dos Emirados Árabes Unidos e da Colômbia.

A expectativa é que a aquisição amplie a capacidade de transporte aéreo e de reabastecimento em voo da Grécia, além de fortalecer a interoperabilidade com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

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"Estamos honrados com a decisão da Grécia de adquirir o KC-390 Millennium. Este marco extremamente relevante consolida ainda mais a posição do Millenium como a solução adequada para transporte aéreo entre os aliados da Otan. O desempenho comprovado, a confiabilidade e a eficiência operacional do KC-390 fazem dele a escolha ideal para países que buscam aprimorar suas capacidades operacionais", afirmou, em nota, Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

O KC-390 Millennium é considerado uma aeronave militar de última geração. Ela integra comunicações avançadas, sistemas de missão e uma moderna arquitetura digital em uma única plataforma, permitindo operações conjuntas e de coalizão de forma integrada.

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EMBRAER/GRÉCIA/ACORDO/KC-390
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