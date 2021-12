Embraer: Eve fecha parceria para fornecer aviões elétricos a empresa australiana

Da Redação

A Eve Urban Air Mobility, braço de mobilidade aérea urbana da Embraer, anunciou parceria com a operadora de helicópteros australiana Nautilus Aviation para desenvolver o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês) na Austrália. A Nautilus encomendou dez aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL) da Eve para operar em atrações turísticas de Queensland, no norte do país da Oceania.

Os primeiros voos sobre a Grande Barreira de Corais, um dos pontos icônicos da região, estão previstos para 2026. O Grupo Morris tem o compromisso de alcançar emissões líquidas zero até 2030 em todos os seus negócios, aponta o CEO da empresa, Chris Morris, em nota.

O presidente e CEO da Eve, Andre Stein, disse que as viagens turísticas sustentáveis, com voos de baixo ruído e emissão zero, são um ótimo caso de utilização para as soluções da empresa. Além das aeronaves, a Eve também fornece software de gerenciamento de tráfego aéreo com a expertise da Embraer e da Atech, outra subsidiária do Grupo Embraer.