Embraer: Eve anuncia 1ª simulação de mobilidade aérea urbana da América do Norte

Isabela Moya (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Eve, subsidiária da Embraer, anuncia sua primeira simulação de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) na América do Norte, usando um helicóptero fornecido pela Blade Air Mobility, em preparação para a chegada da aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical (eVTOL).

continua após publicidade .

O objetivo da empresa é estudar as operações, serviços terrestres e jornada dos passageiros, bem como as necessidades do operador do eVTOL, criando conexões mais acessíveis e rápidas para o centro de Chicago.

A simulação de UAM será feira em Chicago, Illinois (EUA), durante três semanas, começando com testes em solo em 12 de setembro - simulando requisitos de serviços, infraestrutura e equipamentos para o eVTOL -, e voos de passageiros no dia 14.

continua após publicidade .

Após a simulação, a cidade obterá conhecimento sobre a infraestrutura e o ecossistema necessários para permitir o lançamento e o crescimento de longo prazo esperado para a UAM na região.

"A simulação da operação do eVTOL em Chicago nos permite estudar como as pessoas irão vivenciar este serviço e entender todos os requisitos do ecossistema para nossos produtos e serviços, ao mesmo tempo que apresentamos o benefício da mobilidade aérea urbana em uma das cidades mais importantes e populosas da América do Norte", explica André Stein, co-CEO da Eve em nota.

"Estamos finalizando os preparativos para executar essas simulações de forma eficiente e sustentável e esperamos ajudar a preparar Chicago para receber uma solução de transporte com emissão zero", completa.

continua após publicidade .

Para a simulação, a Eve formou um consórcio de parceiros, incluindo a Blade, Republic Airways, Halo Aviation, Vertiport Chicago, Village of Tinley Park, Village of Schaumburg, Acciona, SkyWest, Inc. e Speedbird Aero.

Um helicóptero representando o futuro eVTOL da Eve transportará passageiros das instalações da Vertiport Chicago para dois helipontos localizados a noroeste e sudoeste de cidade. A primeira rota irá conectar o vertiporto de Chicago e o heliponto municipal de Schaumburg, e a segunda rota, o vertiporto de Chicago e o heliporto de Tinley Park, em Illinois.

Os voos foram colocados à venda nesta terça-feira, 23, no aplicativo e site da Blade.