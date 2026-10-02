Embraer entrega 66 aeronaves no 3º trimestre, melhor desempenho para o período na sua história

A Embraer informou que entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre de 2026, alta de 2% em relação ao segundo trimestre e avanço de 6% na comparação anual. O resultado representa o melhor desempenho em um terceiro trimestre na história da companhia, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No acumulado de nove meses de 2026, a Embraer entregou 175 aeronaves, aumento de 14% ante as 153 entregues em igual intervalo de 2025. A companhia atribuiu o resultado ao avanço de iniciativas para nivelamento da produção.

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Na Aviação Comercial, foram entregues 22 aeronaves no terceiro trimestre, sendo 11 do modelo E175 e 11 da família E2. O volume da unidade de negócios cresceu 10% tanto na comparação trimestral quanto na anual, em relação aos 20 jatos entregues nos períodos anteriores.

Na Aviação Executiva, foram entregues 41 jatos no trimestre, estável na comparação anual. A companhia relacionou o desempenho ao programa de nivelamento da produção, que vem reduzindo gradualmente a concentração de entregas nos segundos semestres nos últimos dois anos.

Em Defesa & Segurança, a empresa informou a entrega de uma aeronave KC-390 Millennium e duas A-29 Super Tucanos, totalizando três aeronaves no trimestre, ante uma em igual período do ano anterior.

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A Embraer manteve a expectativa de entregar entre 80 e 85 aeronaves na Aviação Comercial e entre 160 e 170 aeronaves na Aviação Executiva em 2026.

Segundo a companhia, os pontos médios das faixas indicam crescimento anual de 6% em ambos os segmentos.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado