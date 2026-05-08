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Embraer encerra 1º trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 145,4 milhões (-51,4% em um ano)

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 09:40:00 Editado em 08.05.2026, 09:48:40
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A Embraer registrou lucro líquido de R$ 145,4 milhões no primeiro trimestre de 2026. A cifra representa uma queda de 51,4% ante igual intervalo de 2025.

Inicialmente, a companhia havia reportado um prejuízo de R$ 418,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. Contudo, o resultado foi ajustado no release deste ano.

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No documento, a Embraer afirma que decidiu, a partir de 2026,

deixar de classificar os impostos diferidos como item extraordinário pois seu impacto a longo prazo é próximo de zero e, consequentemente, ajustou os resultados comparáveis de 2025 apresentados para uma comparação justa.

O Ebitda ajustado da fabricante totalizou R$ 749,4 milhões entre janeiro e março, crescimento de 18,8% na mesma base comparativa. Já o Ebit ajustado atingiu R$ 488,6 milhões, avanço de 36%. A margem Ebit ajustada ficou em 6,4% ante 5,6% um ano antes.

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Já a receita líquida subiu 18%, para R$ 7,5 bilhões, maior patamar alcançado em um primeiro trimestre, segundo a empresa. O novo recorde foi impulsionado principalmente por Defesa & Segurança e Aviação Comercial.

Mas todas as unidades de negócios tiveram um bom desempenho no trimestre, segundo a companhia. Por exemplo, a receita da Defesa & Segurança cresceu 47% comparada ano contra ano, Aviação Comercial avançou 32%, Aviação Executiva registrou alta de 17%, e Serviços & Suporte subiu 4%.

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