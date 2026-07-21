Embraer e Saab assinam acordo para produção de 20 Gripen adicionais no Brasil

A Embraer e a Saab anunciaram nesta terça-feira, 21, a assinatura de um acordo (Head of Agreement - HoA) para a potencial produção de 20 caças Gripen adicionais no complexo industrial da fabricante brasileira em Gavião Peixoto (SP). Pelo acordo, a empresa será responsável pela montagem das aeronaves, complementando a linha de produção da Saab em Linköping, na Suécia.

Segundo a Embraer, o memorando representa mais um marco na parceria de uma década entre as duas empresas, ampliando a capacidade de produção dentro de um modelo de manufatura globalmente integrado e proporcionando maior flexibilidade para atender às futuras demandas de clientes.

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"Estamos muito bem posicionados para apoiar o aumento da capacidade de produção e buscar futuras oportunidades de negócios em mercados ao redor do mundo", afirmou o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior.

No fim de março, foi apresentada a primeira aeronave supersônica produzida no Brasil por meio da parceria entre as empresas. Há mais de uma década, a Saab firmou contrato com a Força Aérea Brasileira (FAB) para o fornecimento de 36 caças Gripen. Desde 2020, 12 aeronaves foram entregues. A linha de produção brasileira, a única do modelo fora da Suécia, foi inaugurada em maio de 2023 nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto.

Segundo o presidente e CEO da Saab, Micael Johansson, o acordo reforça o compromisso de longo prazo da companhia com a América Latina. "Juntos, estamos fortalecendo nossas capacidades, garantindo capacidade adicional para futuras oportunidades de negócios e adotando uma abordagem voltada para o futuro para apoiar as necessidades em evolução de nossos clientes em toda a região", disse.

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Na entrega do primeiro Gripen produzido no Brasil, o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou que a linha de produção instalada no País também poderá atender a futuras exportações. "Vemos oportunidades na Colômbia e em outros países", disse.

No fim de 2025, a Saab anunciou um acordo com o governo da Colômbia para o fornecimento de 17 caças Gripen E/F, em contrato estimado em 3,1 bilhões de euros, com entregas previstas entre 2026 e 2032.