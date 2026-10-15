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Embraer e Portugália Airlines assinam acordo do Pool Program para frota de E-Jets

Escrito por Cecília Mayrink* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Embraer e a Portugália Airlines, companhia aérea do Grupo TAP que opera sob a marca TAP Express, assinaram um acordo do Pool Program de Componentes para apoiar a frota de 19 E-Jets usada em rotas regionais.

Segundo a Embraer, o programa dará suporte completo de componentes para doze aeronaves E-190 e sete E-195. O pacote inclui mais de 300 componentes em diversos sistemas dos E-Jets, além de serviços de troca, soluções de reparo e de revisão. A empresa afirma que a iniciativa busca contribuir para a disponibilidade das aeronaves à medida que a companhia aérea expande suas operações.

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"Após uma breve experiência com um fornecedor alternativo e depois de décadas sendo atendidos pela Embraer por meio do Pool Program, que ajudamos a criar durante o lançamento do Embraer ERJ145, sentimos que era a decisão certa retomar esse programa. Ao longo desse período, o serviço sempre atendeu às nossas necessidades e contribuiu para o nosso crescimento", afirma o diretor-executivo da Portugália Airlines, Mário Lobato de Faria.

Por sua vez, o Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte da Embraer, Carlos Naufel, disse que o acordo reforça a parceria entre as empresas. "Temos orgulho de fortalecer ainda mais nossa parceria de longa data com a Portugália Airlines", afirmou.

De acordo com a Embraer, o Pool Program oferece suporte de componentes a companhias aéreas, com uma estrutura baseada em níveis de desempenho garantidos. A empresa também informa que o programa busca gerar economias nos custos de reparo de componentes e na manutenção de estoque, além de reduzir a necessidade de armazenagem.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EMBRAER/PORTUGÁLIA AIRLINES/ACORDO/E-JETS
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