Embraer e Fraunhofer IPK assinam MoU para possível colaboração relacionada a Indústria 4.0

A Embraer informou nesta quarta-feira, 29, que assinou um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) com a Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK para uma possível colaboração em estudos, intercâmbios e discussões técnicas ligadas à Indústria 4.0 e a soluções digitais orientadas em dados. A iniciativa, segundo as instituições, tem como foco discutir caminhos para elevar a eficiência operacional por meio do uso de dados.

Em nota à imprensa, o vice-presidente executivo de Operações da Embraer, Luis Marinho, afirma que o acordo reforça o compromisso em impulsionar o setor aeroespacial por meio da inovação e da excelência operacional e que, ao explorar soluções orientadas por dados, a empresa busca "aumentar a eficiência das operações, promover um crescimento sustentável e avançar no desenvolvimento de aeronaves cada vez mais tecnológicas, eficientes e alinhadas às demandas do futuro".

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Já o chefe da divisão de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da Fraunhofer IPK, David Carlos Domingos, diz que o MoU reforça a estratégia da entidade de colaborar com empresas de alta tecnologia com atuação internacional em setores estratégicos, como o aeroespacial.

Ele afirma que, por meio da parceria, a Fraunhofer IPK busca fornecer soluções tecnológicas relacionadas à digitalização da produção, à Indústria 4.0 e à transformação digital, além de estabelecer uma colaboração bilateral na qual possa aprender com seus parceiros, com o objetivo de criar valor tangível para todos os parceiros tecnológicos envolvidos.