A Embraer e a Envoy Air anunciaram a extensão de seu acordo para serviços de manutenção pesada de E-Jets nos Estados Unidos. Os serviços continuarão a ser realizados nas instalações de manutenção, reparo e revisão (MRO) da Embraer em Macon, Geórgia, e Fort Worth, Texas. A Envoy, subsidiária do American Airlines Group, opera atualmente uma frota de 189 E-Jets e planeja expandir para pelo menos 214 aeronaves.

Em nota, a fabricante brasileira destaca que o acordo amplia o escopo dos serviços de manutenção prestados, aumentando a capacidade dedicada à frota da Envoy e reforçando a relação entre as duas empresas. "Este movimento reflete a crescente demanda por serviços de MRO da Embraer na América do Norte, com operadores buscando soluções para aumentar a confiabilidade e eficiência das frotas", afirma.

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A Embraer lembra que está investindo cerca de US$ 70 milhões em uma nova instalação de MRO em Fort Worth, prevista para entrar em operação no próximo ano, aumentando em mais de 50% a capacidade de atendimento aos operadores de E-Jets nos EUA.

Globalmente, a Embraer conta com mais de 80 Centros de Serviços Autorizados e 13 centros próprios, oferecendo suporte abrangente aos clientes.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.