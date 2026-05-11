Embraer e Bharat Forge assinam contrato para fornecimento de materiais brutos forjados

A Embraer e a Bharat Forge (BFL) anunciaram nesta segunda-feira, 11, em Nova Délhi, Índia, a assinatura de um contrato para o fornecimento de materiais brutos forjados para a cadeia de suprimentos global da fabricante brasileira.

Segundo a Embraer, o acordo é o primeiro contrato desse tipo com um fornecedor indiano e integra a estratégia da companhia de expandir e diversificar a base global de fornecedores, além de fomentar capacidades industriais em mercados considerados chave para crescimento.

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"Este contrato reforça nossos planos de criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e competitiva, além de nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria aeroespacial indiana", afirmou o vice-presidente executivo de Suprimentos Globais e Cadeia de Produção da Embraer, Roberto Chaves.

O vice-presidente e diretor executivo conjunto da Bharat Forge, Amit B. Kalyani, disse que o fato de a BFL ser o primeiro fornecedor indiano de componentes forjados para a Embraer "é um orgulho" e atribuiu o contrato às capacidades desenvolvidas no setor aeroespacial. "Esperamos ampliar e agregar valor à nossa associação com a Embraer nos próximos anos. Esses contratos nos permitirão criar escala para componentes estruturais críticos, complementando a escala já construída no segmento de componentes de motores aeronáuticos", afirmou.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast