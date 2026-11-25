A Embraer e a Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil (Alada) assinaram nesta quarta-feira, 25, um acordo-quadro que visa ampliar as vendas dos modelos KC-390 Millennium e A-29 Super Tucano através de contratos governo a governo. Segundo a fabricante brasileira, o acordo estabelece diretrizes para explorar novas oportunidades de negócios na América Latina e na África, fortalecendo a parceria iniciada com um Memorando de Entendimento firmado em abril deste ano.

Em nota, o vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança, Fabio Caparica, destacou que o acordo facilita o acesso ao portfólio da Embraer por países que utilizam o modelo de contratação governo a governo, promovendo cooperação internacional e novas perspectivas de negócios.

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Sergio Roberto de Almeida, presidente da Alada, por sua vez, afirmou que o acordo representa um marco para o modelo G2G no Brasil, criando condições para oportunidades futuras relacionadas ao KC-390 e ao A-29.

O KC-390 Millennium, já selecionado por forças aéreas de países como Portugal, Hungria e Coreia do Sul, é uma aeronave multimissão.

Já o A-29 Super Tucano é ideal para missões de treinamento, vigilância e combate a atividades ilícitas.

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A aeronave é capaz de operar em ambientes austeros e a partir de pistas com infraestrutura limitada, oferecendo altos níveis de confiabilidade e baixos custos operacionais.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado