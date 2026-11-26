O presidente e CEO da Embraer é Francisco Gomes Neto, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a companhia foi pega de surpresa pelo anúncio do governo dos Estados Unidos, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR), da intenção de impôr uma tarifa de 10% sobre as aeronaves prontas importadas do Brasil.

Ele afirmou que, como a questão ainda está no campo da possibilidade, a companhia espera que haja bom-senso dos governos brasileiro e norte-americano para que se encontre uma solução benéfica a ambos os Países.

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"Essa é uma proposta que ainda vai passar por algumas discussões. A gente foi pego de surpresa, porque estava tudo correndo bem na relação com os EUA ... Temos um excelente parceiro nos Estados Unidos, vamos confiar no bom-senso", afirmou a jornalistas depois de cerimônia de recebimento da primeira aeronave da Embraer na frota da Latam no Brasil.

Na avaliação do presidente da Embraer, a aplicação da tarifa poderá encarecer as aeronaves para as companhias aéreas dos Estados Unidos e, consequentemente, pressionar o preço das passagens. Ele ponderou que o eventual repasse poderia ter reflexos até mesmo sobre a inflação norte-americana.

"Colocar tarifa naquele avião vai penalizar. A empresa aérea vai pagar o avião mais caro. Provavelmente isso vai refletir no preço da passagem, que pode refletir até na inflação - nos EUA", disse ele.

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Gomes Neto afirmou que a Embraer também conta com o apoio do governo brasileiro nas negociações. Segundo ele, em reunião com o presidente da República, a companhia apresentou os mesmos argumentos econômicos e recebeu a sinalização de que o governo fará o que estiver ao seu alcance para ajudar a enfrentar a questão.

A fabricante pretende procurar seus contatos nos Estados Unidos, incluindo representantes de diferentes setores da administração americana, para reforçar os argumentos contra a medida. O executivo disse, porém, que ainda não há clareza sobre quais produtos e operações serão efetivamente atingidos pela proposta tarifária.

Gomes Neto também descartou, neste momento, a possibilidade de transferir a produção de aeronaves para outros países como resposta às tarifas. Ele afirmou que os Estados Unidos são um mercado estratégico para a Embraer, tanto na aviação comercial quanto na executiva, e que o objetivo da empresa será preservar sua competitividade no País.

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"Nosso trabalho vai ser realmente trabalhar para convencer, para remover as tarifas e deixar a Embraer no mesmo nível de competitividade das demais fabricantes de aviões do mundo", disse ele.