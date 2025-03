Embraer diz que ANA encomendou 15 jatos E190-E2, com opção para mais 5 aeronaves

A Embraer informou nesta terça-feira, 25, que a japonesa ANA Holdings Inc. encomendou 15 jatos E190- E2, com opções para mais cinco aeronaves. Os valores da venda não foram informados. As entregas dos jatos E190-E2 para a ANA têm início previsto para 2028.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Embraer diz que a seleção do E190-E2 faz parte do plano de renovação da frota da ANA.

Os aviões da Embraer serão usados em rotas domésticas.

O E190-E2 da ANA será o primeiro E-Jet de nova geração a operar no Japão.

A empresa destaca que a família de jatos E2 é certificada para voar com misturas de até 50% de combustível de aviação sustentável (SAF) e demonstrou a capacidade de operação em voos de teste com 100% de SAF, reforçando ainda mais o compromisso da Embraer com a redução de emissões e a aviação sustentável, apoiando rota para uma indústria aérea mais sustentável no Japão.

"A Embraer está comprometida em desenvolver produtos, soluções e tecnologias para contribuir com a meta da indústria da aviação de alcançar zero emissões até 2050", afirma a fabricante brasileira.

Mais cedo, a Ana informou que planeja encomendar US$ 14 bilhões em aviões da Embraer, Boeing e Airbus. Serão até 77 aviões das três companhias.