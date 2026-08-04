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Embraer: Colômbia assina contrato para comprar 2 aeronaves KC-390 Millennium

Escrito por Luísa Laval (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 14:00:00 Editado em 04.08.2026, 14:07:05
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A Embraer informou que a Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) assinou contrato para a aquisição de duas aeronaves multimissão KC-390 Millennium, em movimento para modernizar as capacidades de transporte aéreo e reabastecimento em voo do país.

Segundo a empresa, o contrato inclui equipamentos de missão, pacote integrado de serviços e suporte e um programa de cooperação industrial para atender a requisitos regulatórios colombianos.

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A Colômbia será a primeira nação da América Latina, além do Brasil, a adquirir o KC-390 e o 13º país a selecionar a aeronave.

De acordo com a Embraer, a frota colombiana poderá atuar em missões como assistência humanitária, resposta a desastres, transporte de cargas e tropas, lançamento de equipamentos e pessoal e reabastecimento em voo.

A empresa disse ainda que as aeronaves terão conectividade para operar de forma integrada com os caças Gripen recentemente adquiridos pela Colômbia.

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"Estamos honrados com a decisão da FAC de selecionar o KC-390 Millennium. Essa escolha reforça uma parceria que se estende por mais de 35 anos", afirmou o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EMBRAER/COLÔMBIA/CONTRATO/AERONAVES/ASSINATURA
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