Embraer assume controle total da EZ Air e incorpora as operações da Safran Cabin

A Embraer anunciou nesta quarta-feira, 1, que concluiu a aquisição dos 50% restantes da EZ Air Interior Limited, joint venture mantida com a Safran Cabin no México. Com isso, a companhia passa a deter o controle integral da empresa. O acordo também prevê a incorporação de parte das operações da Safran Cabin em Jacareí, no interior paulista, voltadas exclusivamente aos programas da fabricante brasileira.

As atividades de engenharia da empresa francesa que não estão ligadas aos programas da Embraer permanecerão sob o controle da Safran.

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Criada em 2012, a EZ Air Interior Limited está localizada em Chihuahua, no México, e produz componentes como compartimentos de bagagem, galleys (cozinhas), lavatórios e painéis de piso destinados à família de aeronaves E-Jets.

Segundo a Embraer, a operação reforça sua estratégia de expansão das operações no curto e no longo prazo. "A Embraer avalia continuamente oportunidades de geração de valor e este acordo reforça nossa estratégia de expansão das operações no curto e longo prazo", reforçou o CEO da companhia, Francisco Gomes Neto, em comunicado.

A transação foi concluída após a obtenção das aprovações regulatórias necessárias e o cumprimento das condições habituais. Os valores financeiros do negócio não foram divulgados.