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Embraer assina Pool com a Latam para dar suporte a novas 24 aeronaves

Escrito por Vinícius Novais* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Embraer e a Latam assinaram um acordo do Programa Pool para dar suporte à introdução de 24 aeronaves Embraer E195-E2 encomendadas pela companhia aérea. Segundo o comunicado, além dos 24 pedidos confirmados, o Grupo Latam também detém 50 opções de compra.

De acordo com a Embraer, o acordo prevê suporte de componentes para a frota de E195-E2 da Latam por meio do Pool, com foco em otimizar a disponibilidade das aeronaves à medida que a companhia aérea expande suas operações.

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O programa inclui mais de 300 componentes do modelo em diferentes sistemas e envolve serviços de troca, reparo e revisão. O comunicado informa ainda que o acordo inclui um estoque selecionado de componentes nas instalações da Latam no Brasil.

"Nosso objetivo é oferecer, desde o primeiro dia, uma solução de suporte completa e economicamente eficiente, garantindo alta disponibilidade das aeronaves e confiabilidade operacional à medida que a companhia avança em sua estratégia de crescimento", afirma o presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, Carlos Naufel.

A Embraer diz que seu Pool Program oferece suporte de componentes a companhias aéreas, com uma rede de serviços para atender clientes em diferentes países.

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A empresa afirma que o programa reduz a necessidade de armazenamento e opera com níveis de desempenho garantidos, além de oferecer soluções voltadas ao pós-venda para apoiar a frota global de aeronaves da fabricante.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EMBRAER/LATAM/POOL/ASSINATURA
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