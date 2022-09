Embraer anuncia investimento minoritário na empresa de drones XMobots

Beth Moreira (via Agência Estado)

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 20, a assinatura de um acordo de investimento para participação minoritária na XMobots, empresa localizada em São Carlos, no interior de São Paulo, referência na produção de drones. A transação, cujo valor não foi divulgado, será realizada via fundo de investimentos cuja quotista única é a Embraer, com opção de aporte adicional futuro.

Em nota, a empresa diz que o negócio tem o objetivo de acelerar o futuro do mercado de drones autônomos de médio e grande porte, exploração conjunta de novos nichos de mercado e ampliar a rede de colaboração em pesquisa de novas tecnologias que tenham sinergias com as áreas de desenvolvimento tecnológico, unidades de negócio e inovação da Embraer, bem como a Embraer-X.

"Nossa estratégia de investimento e operações de capital de risco têm forte ênfase na inovação e parcerias, que são pilares do nosso plano de crescimento para os próximos anos", destaca na nota Daniel Moczydlower, Head de Inovação da Embraer e Presidente e CEO da Embraer-X.

Segundo a empresa, a XMobots nasceu com a missão de desenvolver o mercado de robôs móveis e ajudou a tornar os drones uma realidade cotidiana para os mercados de Agricultura de Precisão e Geotecnologias no Brasil e América Latina.

"Este engajamento resulta em inovações como plataformas provedoras de serviços com drones, tecnologias híbridas de propulsão e potência, inteligência artificial de análise de imagens, e principalmente em certificações aeronáuticas", explica Giovani Amianti, fundador e CEO da Xmobots.

"Com este investimento conseguiremos caminhar juntos no desenvolvimento de tecnologias que consolidarão os robôs aéreos autônomos e aceleraremos as soluções para os mercados de Geotecnologias, Agro, Ambiental, Inspeção, Defesa e Segurança Pública, Logística e Mobilidade Urbana que são pontos de convergência entre XMobots e a Embraer", destaca o executivo.

A conclusão está sujeita ao cumprimento de condições e obtenção de aprovações usuais a este tipo de transação.

Segundo a Embraer, a partir da conclusão da transação, as empresas pretendem trabalhar de forma conjunta na criação de memorandos de entendimento relacionados à atuação em mercados Civis e de Defesa & Segurança.