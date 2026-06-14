Em visita a Londres, primeira-ministra do Japão assina parceria tecnológica com Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu em Downing Street, neste domingo, 14, a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, para formalizar a parceria estratégica entre as duas nações. Durante o encontro, os líderes assinaram a Parceria de Tecnologia de Fronteira Reino Unido-Japão, que busca integrar a capacidade de pesquisa britânica ao setor de manufatura avançada japonês, além de uma Declaração Conjunta de Segurança Econômica para expandir a cooperação em cadeias de suprimentos globais.

Em comunicado, o governo britânico informou que a reunião também consolidou novos investimentos japoneses no Reino Unido voltados aos setores imobiliário e de serviços financeiros. Na área de defesa, Starmer e Takaichi acordaram o aprofundamento da colaboração industrial por meio da criação de um novo Conselho de Capacidade e Indústria de Defesa, além de reforçarem o compromisso mútuo com o Programa Global de Combate Aéreo (GCAP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No âmbito geopolítico, os chefes de governo discutiram a instabilidade no Oriente Médio, o conflito na Ucrânia e a segurança na região do Indo-Pacífico, ressaltando a relevância do livre comércio.