Em sessão de liquidez reduzida, Bolsas da Europa fecham em queda após Espanha convocar eleição

As bolsas da Europa fecharam em baixa moderada nesta segunda-feira, 29, em pregão de liquidez reduzida por conta de feriados nos Estados Unidos e no Reino Unido. A convocação de nova eleição na Espanha mitigou o efeito positivo do acordo para elevar o teto da dívida norte-americana, o que manteve a cautela no Velho Continente.

continua após publicidade

Em Madri, o índice Ibex 35 encerrou a sessão em baixa de 0,12%, a 9.180,10 pontos, conforme cotação preliminar. Logo pela manhã, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a antecipação das eleições gerais para 23 de junho, um dia após a derrota de seu Partido Socialista em pleitos regionais.

A notícia impôs pressão sobre os negócios europeus, que vinham em clima de ganhos na esteira do acordo pelo limite da dívida nos EUA. No fim de semana, o presidente norte-americano, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, chegaram a um entendimento que prevê a elevação do teto combinada a uma redução de gastos.

continua após publicidade

O projeto deve ser votado na Câmara na próxima quarta-feira, antes do prazo de 5 de junho estimado pelo Departamento do Tesouro para um possível default, se o impasse não fosse resolvido.

Apesar disso, o baixo volume de negociações limitou o ímpeto na Europa, com os feriados de Memorial Day nos EUA e de Primavera no Reino Unido, que deixaram os mercados desses países fechados.

Nesse ambiente, o índice DAX, de Frankfurt, perdeu 0,20%, a 15.952,73 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, cedeu 0,21%, a 7.303,81 pontos. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,36%, a 26.617,35 pontos. Exceção, o PSI 20, de Lisboa, ganhou 0,08%, a 5.870,83 pontos.

Contato: andre.marinho@estadao.com