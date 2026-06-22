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Em retaliação, China anuncia restrições a dezenas de empresas dos Estados Unidos

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 10:41:00 Editado em 22.06.2026, 10:47:28
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A China anunciou nesta segunda-feira, 22, a imposição de restrições comerciais a dezenas de empresas dos Estados Unidos, em retaliação à recente decisão de Washington de expandir a lista de empresas chinesas ligadas ao setor militar.

O Ministério do Comércio chinês colocou dez contratantes de defesa norte-americanos em uma lista de controle de exportação. Na prática, tais empresas ficam proibidas de comprar qualquer produto chinês de uso dual (civil e militar).

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Já o Ministério das Finanças da China excluiu 46 empresas norte-americanas, principalmente contratantes de defesa, da participação de compras governamentais.

A medida visa "salvaguardar a segurança e os interesses nacionais" e é uma "resposta à prática ultrajante" dos Estados Unidos de qualificar companhias chinesas como militares, informou o Ministério do Comércio, em nota.

Gigantes da tecnologia como Alibaba Group e Baidu passaram a ter restrições para atuar nos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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CHINA/EUA/EMPRESAS/RESTRIÇÕES
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