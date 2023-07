'Em qualquer lugar do mundo tem guerra fiscal', diz Caiado

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Iander Porcella (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), voltou a criticar nesta terça, 4, o projeto de reforma tributária em negociação na Câmara, e defendeu a guerra fiscal entre os Estados. "Rotular guerra fiscal como sendo negativo? Desculpa, em qualquer lugar do mundo tem guerra fiscal", declarou, em referência à prática dos Estados de conceder incentivos do ICMS para atrair empresas - e que deve terminar pelo projeto da reforma.

continua após publicidade

Em almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), Caiado defendeu que a reforma seja feita apenas para os impostos federais sobre o consumo, sem atingir os tributos estaduais e municipais. O governador também disse que o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) vai aumentar a carga tributária sobre a cesta básica. Hoje, os produtos são isentos de impostos federais, mas especialistas dizem que as críticas não levam em conta a redução de custos ao longo da cadeia produtiva.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.