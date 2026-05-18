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Em pesquisa, apoio ao fim da 6x1 cai com corte salarial: 56% contra e 39% a favor

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 12:10:00 Editado em 18.05.2026, 12:18:38
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Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 18, mostra que 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala de trabalho 6x1, e 22% são contrários. O cenário, no entanto, muda diante da possibilidade de redução salarial. Se o fim da jornada 6x1 vier acompanhado de um corte no salário, o apoio ao fim da 6X1 cai para 39%, e a rejeição salta para 56%.

Apesar da alta rejeição, a pesquisa mostra ter crescido a aceitação da medida, mesmo com redução de vencimentos. Em abril de 2025, 35% eram a favor da redução, mesmo com corte salarial, e 60%, contra.

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Neste cenário condicional, a divisão entre os eleitorados se acentua. A maioria dos bolsonaristas (63%) rejeita a mudança com corte salarial, com apenas 32% de apoio.

Entre os lulistas, a opinião fica empatada dentro da margem de erro: 49% são contra a redução de jornada com corte de salário, enquanto 47% se mostram a favor.

Os resultados fazem parte da 25ª rodada da pesquisa de opinião, registrada sob o número BR-03598/2026.

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Foram feitas 2.004 entrevistas entre 8 a 11 de maio, de forma domiciliar,com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

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6X1/JORNADA/PEC/PESQUISA/GENIAL/QUAEST/abertura
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