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Em nova parceria, Magazine Luiza passa a vender produtos na Amazon Brasil

Escrito por Cecília Mayrink* (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 14:36:00 Editado em 08.06.2026, 14:49:44
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O Magazine Luiza e a Amazon Brasil anunciaram uma parceria para a venda de produtos do catálogo da varejista no site brasileiro da Amazon. A iniciativa começou nesta semana e inclui mais de 12 mil itens das marcas Magalu, KaBuM!, Época Cosméticos e Netshoes.

Com a entrada na Amazon, o Magazine Luiza oferecerá sua seleção de produtos em categorias como eletrodomésticos, eletrônicos, esportes, games, cosméticos e perfumaria.

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A logística das entregas será operada pelo Magalog, transportadora independente do Magalu, homologada pela Amazon.

"Somos líderes absolutos em bens duráveis, com uma participação de cerca de 20% do mercado brasileiro. Nossa estratégia é acelerar ainda mais as vendas das nossas categorias core, consolidando nossa posição", disse Frederico Trajano, CEO do Magalu, em nota.

Segundo o executivo, essa nova frente com a Amazon contribui para aumentar a audiência digital, alcançar um número ainda maior de clientes e alavancar as vendas de forma rentável e imediata.

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A presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman, afirmou, por sua vez, que essa parceria a companhia vai ampliar o seu portfólio em categorias de alta demanda e reforça a agilidade e qualidade na entrega de bens duráveis para milhões de brasileiros. "Nosso compromisso é construir a loja mais completa e rápida do país, e a chegada de parceiros como o Magalu acelera essa jornada pelos brasileiros", ressaltou.

Conforme o comunicado, as empresas avaliam outras frentes de colaboração, como a elegibilidade de produtos do Magalu ao programa Prime, a homologação do Magalog como prestadora de serviços de transporte da Amazon e o uso de mais de 1.200 lojas do Magalu para entrega e retirada de produtos.

*Conteúdo elaborado e traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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