Em nome de Lula, Alckmin parabeniza Goldfajn e fala em estreitar laços com BID

Matheus de Souza (via Agência Estado)

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), foi às redes sociais neste domingo, 20, para parabenizar Ilan Goldfajn por ter sido eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo Alckmin, a mensagem também era em nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Parabenizo o novo presidente Ilan Goldfajn pela vitória e, em nome do presidente Lula, reforço a disposição do Brasil em estreitar os laços com o banco pelo desenvolvimento econômico e social da nossa região", publicou o ex-tucano.

Durante a semana, no entanto, o ex-ministro da Fazenda e então um dos membros do governo de transição do governo eleito, Guido Mantega, havia solicitado ao BID um adiamento da escolha de seu presidente. A ideia era indicar um nome que potencialmente fosse alinhado com a futura administração, mas depois da negativa da instituição, houve um aceno diplomático do Brasil reforçando que apoiaria o nome de Ilan.

Eleito neste domingo, Goldfajn assumirá a presidência do banco a partir de 19 de dezembro. Até lá, ele participará de um processo de transição na instituição, juntamente com a presidente interina, Reina Irene Mejía. (Colaboraram Célia Froufe, Lorenna Rodrigues e Aline Bronzati)