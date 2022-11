Em meio a onda de demissões, Musk pede foco no futuro do Twitter

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

No mesmo dia em que se iniciaram as demissões em massa no Twitter, 4 de novembro, Elon Musk pediu para as pessoas se concentrarem no futuro da rede social e não apenas no presente, durante conferência de investimentos em Nova York. No evento, o bilionário, que adquiriu a plataforma por US$ 44 bilhões na última semana, expressou frustração com anunciantes que interromperam seus gastos na rede social e com a queda de receita que se seguiu.

continua após publicidade .

Segundo o empresário, o Twitter não fez alterações em suas operações de moderação de conteúdo que justificassem a saída dos anunciantes, o que ele atribui a pressões de grupos ativistas.

"Fizemos o nosso melhor para apaziguá-los e nada está funcionando", disse ele sobre os grupos ativistas. "Esta é uma grande preocupação e, francamente, um ataque à Primeira Emenda", fala ao fazer referência ao instrumento jurídico americano que protege a liberdade de expressão. O Twitter sofreu "uma queda maciça na receita" por causa dos anunciantes que reduziram o uso da plataforma de mídia social, disse Musk.

continua após publicidade .

Enquanto isso, cerca de 50% da força de trabalho do Twitter foi atingida por demissões, de acordo com um e-mail enviado durante a noite para um dos afetados nos EUA, e que foi visto pelo Wall Street Journal.

O Twitter tinha mais de 7.500 funcionários no início deste ano, de acordo com um documento regulatório.