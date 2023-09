Em jantar, foi dito que é a década do Sul global, afirma presidente da Fiesp

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o Brasil está aberto para negócios, especialmente os verdes e sustentáveis. "Ontem

, em um jantar que tivemos, foi dito que é a década do Sul global. Acreditem nisso, venham investir no Brasil", disse, em referência ao jantar realizado, pela entidade, em homenagem ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda em Nova York, e que também contou com a presença de autoridades e empresários. Josué defendeu que, além de um potencial enorme de energia verde, o País oferece mais do que isso. "Uma sociedade vibrante, moderna, jovem, que ama a democracia e tem instituições que dão a vocês segurança para investir", disse durante o fórum Brasil em foco, que acontece na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). O Brasil, avaliou, tem potencial para se tornar um dos maiores destinatários do mundo de investimentos de

e

. "É prazeroso e estimulante para nós, empresários brasileiros, e tenho certeza que para os empresários do mundo inteiro, assistirmos o que está acontecendo no Brasil. Os poderes unidos e dispostos a tomarem as decisões necessárias para o desenvolvimento nacional", afirmou Josué, que ressaltou o novo marco fiscal e aprovação em primeiro turno da reforma tributária sobre o consumo. Ele acrescentou que espera ver a reforma promulgada ainda neste ano.