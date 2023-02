Em discurso, Pacheco destaca necessidade de reforma em legislação tributária

Sofia Aguiar e Iander Porcella (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou a necessidade de uma reforma tributária durante discurso em cerimônia de início do ano legislativo. De acordo com ele, a alta da inflação a nível mundial precisa ser enfrentada com planejamento e medidas efetivas e, para isso, a reforma tributária faz-se necessária.

continua após publicidade .

Segundo o senador, a atuação do Parlamento deve se dar em três pilares essenciais: saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social. Na saúde pública, Pacheco disse ser preciso fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Programa Nacional de Imunização (PNI). O presidente do Senado também deu atenção ao combate à pobreza e à fome, redução das desigualdades sociais e regionais e igualdade de gênero.

"Vamos trabalhar para que o Brasil volte a crescer e gerar empregos, porque trabalho é também dignidade. O Congresso Nacional não medirá esforços para avançarmos na agenda do desenvolvimento", declarou Pacheco. "Mais do que nunca, o Brasil almeja se destacar pelo desenvolvimento sustentável, aliando a responsabilidade fiscal à responsabilidade social. Nosso país tem plenas condições de crescer sua produção agropecuária e industrial enquanto protege seus biomas e sua população."

continua após publicidade .

Segundo ele, é em momentos críticos como o atual que o Estado tem que estar mais presente.

Harmonia entre os Poderes e punição a golpistas

Conforme os discursos feitos anteriormente na cerimônia, Pacheco deu ênfase à harmonia entre os Poderes como forma de garantir a pacificação da sociedade. Ao reforçar seu comprometimento com o pacto democrático e instituições, ele defendeu a punição dos envolvidos direta e indiretamente nos ataques antidemocráticos em 8 de janeiro, em Brasília. "O Senado e a Câmara não se omitirão perante ameaças ao processo democrático."

continua após publicidade .

Diante da desconfiança levantada por parte da sociedade sobre às eleições, Pacheco também garantiu proteção ao processo. "Nesse sentido, o Poder Legislativo se compromete a trabalhar, de maneira independente, porém harmônica, com o Poder Executivo, o Poder Judiciário e as instituições brasileiras, a fim de lidar com as grandes questões nacionais."

Segundo o senador, a polarização ideológica precisa ser substituída por um espírito de união. "País dividido não cresce, nenhum País tomado por conflitos internos cresce", declarou. "Precisamos ser exemplos de convivência pacífica entre ideias divergentes."