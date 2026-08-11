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Em deflação, grupo Alimentação e Bebidas tem no IPCA a menor variação desde julho de 2024

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A queda de 0,67% do grupo Alimentação e Bebidas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho foi a menor variação do segmento desde julho de 2024, quando havia recuado 1,00%, afirmou o gerente de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fernando Gonçalves, ao comentar o resultado divulgado na manhã desta terça-feira, 11, pelo instituto.

O pesquisador disse que, nesta época do ano, costuma haver um movimento sazonal de redução nos preços do grupo, que nem sempre significa variação negativa, mas costuma aliviar a composição do índice.

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Gonçalves atribuiu a queda a uma oferta maior de produtos in natura, favorecida por condições climáticas mais propícias em parte do período, o que teria impulsionado produção e escoamento. "O clima, em algum momento, ficou mais favorável. Trouxe uma oferta maior, fazendo impacto na redução dos preços", disse.

A alimentação fora do domicílio acelerou de 0,15% em junho para 0,55% em julho. Gonçalves avaliou que o avanço pode refletir pressão de demanda típica das férias e também custos indiretos. "Pode ter uma pressão de demanda por conta do período de férias", afirmou.

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IBGE/IPCA/JULHO/GRUPOS/ALIMENTAÇÃO
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