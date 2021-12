Em crise de liquidez, Evergrande anuncia criação de Comitê de Gestão de Risco

Da Redação

O Evergrande anunciou nesta segunda-feira, 6, em comunicado à Bolsa de Hong Kong, que decidiu formar um Comitê de Gestão de Risco, em meio à crise financeira da gigante imobiliária chinesa. Entre os membros do comitê, estão lideranças da própria companhia e de outras empresas. De acordo com a Evergrande, o grupo será importante para "mitigar e eliminar futuros riscos" atrelados aos negócios da incorporadora. "O Conselho da Evergrande acredita que a experiência dos membros do Comitê, bem como os recursos que eles poderiam utilizar, serão benéficos para o grupo superar os desafios que enfrenta atualmente", disse a Evergrande, que ao fim do comunicado ainda recomendou "cautela" a investidores ao negociarem títulos da empresa.