Em conversa com Alcolumbre, entidades produtivas defendem adiar PEC 6X1 e criticam Câmara

Entidades produtivas pediram nesta terça-feira, 26, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que adie a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada 6x1 para depois das eleições de outubro. Segundo eles, o projeto tem sido usado como "bandeira eleitoral" pelo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e por parlamentares. O texto deve ser votado nesta semana pela Câmara e, depois, precisará passar pelo Senado.

Entre as entidades recebidas estão a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

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"Da maneira que foi feita, ela PEC está fora da realidade brasileira, foi feita de forma irresponsável e só baseada em bandeira política. Não ouviu o setor nenhum ... Foi tratada pelo governo brasileiro como bandeira eleitoral, em véspera da eleição, assim como o imposto da chamada blusinhas", disse o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, em entrevista coletiva a jornalistas, após o encontro.

Ele criticou o relatório costurado entre governo e Câmara e defendeu que mudanças na escala de trabalho sejam definidas por negociação entre empresas e trabalhadores. Segundo ele, o Brasil possui cerca de 2 mil setores econômicos, cada um com particularidades, o que exigiria soluções específicas e maior diálogo. Skaf afirmou que o tema foi tratado na Câmara "de forma irresponsável". Ele também reclamou da falta de estudos técnicos sobre os impactos da medida e disse esperar que o Senado conduza a discussão "com serenidade" e "sem pressa".

"Peça os estudos que a Câmara fez, pergunte para o relator: 'Cadê os estudos?' Peço ao presidente da Câmara os estudos", declarou, referindo-se ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

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Skaf afirmou ainda que Alcolumbre ouviu as preocupações do setor produtivo e reconheceu a complexidade do tema, mas não detalhou se o senador acolherá o pedido. Para Skaf, não haveria problema em adiar por alguns meses a discussão sobre o fim da escala 6x1.

CNI argumenta que projeto causará inflação

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, também presente na reunião, disse que a mudança poderá provocar aumento de preços entre 6% e 8% na indústria.

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"Dois, três meses depois, após as eleições, os novos preços de repasse do custo vão estar nas prateleiras ou nos serviços. ... Temos uma estimativa de que, para o setor industrial, isso pode representar um aumento de preço médio entre 6% e 8%", disse.

Ele também criticou o período de transição de 14 meses previsto pelo projeto. Pelo relatório, a primeira redução, de duas horas na carga horária semanal, seria realizada 60 dias após a promulgação da emenda. "Qual é a empresa de pequeno, médio porte vai ter capacidade de melhorar seu rendimento, sua produtividade em 60 ou 90 dias? Nenhuma", questionou Alban.