Em comunicado, Fed destaca também aperto 'nas condições financeiras'

O comunicado do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgado no período da tarde desta quarta-feira, 1º de novembro, trouxe poucas mudanças, em comparação com o anterior, mas destaca aperto também "nas condições financeiras", e não apenas no crédito, como já constava no anterior e que foi agora mantido.

As demais alterações estão no início do comunicado. Os dirigentes do Fed destacam agora que a atividade se expande em ritmo "forte no terceiro trimestre", quando o texto anterior falava em ritmo "sólido", sem especificar o período.

O comunicado desta quarta-feira também avalia que os ganhos no emprego têm "moderado desde o início do ano", mas seguem fortes, enquanto o comunicado anterior falava em desaceleração no ritmo da criação de vagas em meses recentes.