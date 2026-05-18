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Em cerimônia de anúncios da Petrobras, Lula diz que Brasil vende combustível no melhor preço

Escrito por Talita Nascimento, Geovani Bucci e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 15:51:00 Editado em 18.05.2026, 15:59:42
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma comparação sobre os preços dos combustíveis no mundo e declarou que o Brasil pode ser o que possui menores cifras na crise global. A declaração dele foi feita nesta segunda-feira, 18, durante uma cerimônia de anúncios relativos à Petrobras, em Paulínia (SP).

"Nessa crise do combustível, o Brasil é possivelmente o país que está vendendo diesel e a gasolina no menor preço. Poucos países do mundo estão juntos conosco", declarou Lula.

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Lula voltou a criticar a imprensa por matérias que, segundo ele, servem para impulsionar a ideia de privatização da Petrobras: "Sempre aparece um gênio, daqueles que faz uma manchete no jornal."

O presidente disse ainda que a ideia de venda da estatal também é feita por governantes.

"Sempre aparece, de vez em quando, alguém que governa este País e diz que a Petrobras é deficitária, que a Petrobras custa muito caro, que diz que os preços da Petrobras são muito altos. As pessoas então prometeram privatizar a Petrobras", comentou Lula.

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Assim como na quinta-feira passada, quando esteve em Camaçari (BA), Lula criticou a venda da BR Distribuidora. O petista afirma que isso foi feito porque uma venda total da Petrobras é uma medida impopular.

"O que o Brasil ganhou com a privatização da BR? A BR foi privatizada porque os sonhos que eles tinham de privatizar a Petrobras seriam altamente recusados pelo povo, e eles então resolveram ir vendendo os pedaços", afirmou o presidente.

Investimentos da Petrobras

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A Petrobras anunciou investimentos de R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo até 2030 no fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outros.

Com a expansão, a Petrobras estima a geração de cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

Parte desse valor (R$ 6 bilhões) será aplicada na Replan, a maior refinaria da Petrobras, responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro. Pelo faturamento anual, a refinaria representa aproximadamente 1% do PIB do Brasil.

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