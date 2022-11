Em carta, associações pedem a Lira 'célere' aprovação de PL do Marco Legal Cripto

Aramis Merki II (via Agência Estado)

Uma coalizão de seis entidades do mercado financeiro assinaram carta endereçada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em que pedem a "célere aprovação" do Projeto de Lei (PL) que trata do Marco Regulatório Cripto. O texto aguarda deliberação da Casa desde junho.

"Destacamos que a aprovação nos termos do parecer do relator, dep. Expedito Netto (PSD/RO), traz equilíbrio entre os textos discutidos pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal", aponta o documento. Em seu parecer, Netto deixou de fora a exigência de segregação dos ativos de clientes e das próprias corretoras cripto. O ponto havia sido incluído pelo Senado.

O projeto é considerado principiológico, ou seja, mais generalista, com orientações mais gerais para o mercado. "O atual relatório traz importantes avanços tais como princípios de prevenção à lavagem de dinheiro e o combate às fraudes financeiras", diz a carta.

As entidades consideram que a aprovação do PL é o primeiro passo para seguir com as discussões no tema, e que futuras questões serão endereçadas pelo Poder Executivo. O mercado espera que, ao sancionar o marco, o presidente da República determine por decreto que o órgão regulador do setor cripto será o Banco Central (BC).

O documento é assinado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Associação Brasileira de Internet (Abranet), Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto), Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), Brasscom e Zetta.

Renata Mancini, presidente da ABCripto, tem a expectativa de que o projeto seja aprovado e sancionado nas próximas duas semanas. A indústria cripto, porém, tem opiniões divididas em relação a quando será a votação.