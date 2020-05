Em abril, fundos têm maior resgate líquido mensal da série, diz Anbima

Os fundos de investimento tiveram o pior mês da história, considerando a base de dados da associação do setor, a Anbima, iniciada em 2002. Em abril, a indústria trilionária registrou saldo líquido negativo de R$ 91,1 bilhões. A maior contribuição para esse resultado recorde veio do segmento de renda fixa. Esses fundos registraram resgate líquido de R$ 58,6 bilhões, ou seja, 64% do saldo líquido total no mês. No ano, a categoria acumula resultado negativo de R$ 123,1 bilhões, enquanto toda a indústria registra saída líquida de R$ 69,6 bilhões.

Já os FIAs (Fundos de Investimento em Ações) tiveram saída de R$ 637,9 milhões entre aportes e resgates. Foi o primeiro resultado negativo no ano. No acumulado de 2020, contudo, o segmento mantém a maior captação líquida da indústria, com R$ 44,3 bilhões. O tipo ações livre fechou o mês com captação líquida de R$ 295,2 milhões, totalizando a maior captação da classe no acumulado anual, com R$ 26,3 bilhões.

A categoria multimercados também perdeu recursos. Teve saldo negativo de R$ 13,4 bilhões no mês passado, mas também mantém saldo positivo no ano de R$ 9 bilhões.

Em comunicado à imprensa, o vice-presidente da Anbima e presidente da BB DTVM, Carlos André, pondera que os fundos de renda fixa já vinham "perdendo a atratividade há algum tempo devido às reduções da taxa básica de juros e à expectativa de manutenção da Selic baixa por um período longo".

André argumenta que as incertezas e a instabilidade na economia, por conta da pandemia, impulsionaram os resgates, especialmente dos fundos utilizados pelos investidores como reserva de emergência. "Parte deste dinheiro, provavelmente, foi direcionada para conta corrente para pagamento de despesas", diz o vice-presidente da Anbima.

Rentabilidades

Em abril, muitos fundos e diferentes categorias conseguiram rentabilidades positivas. Em ações, o tipo livre foi o destaque no mês, com alta de 12%. Com relação aos fundos multimercados livre, a variação foi de +2,09%. Na classe renda fixa, com resultados mais tímidos, o tipo duração baixa grau de investimento teve rentabilidade de +0,09%.