Elon Musk volta atrás e aceita comprar Twitter por US$ 44 bilhões

O empresário e o Twitter ainda não se pronunciaram

A batalha judicial entre o bilionário Elon Musk e o Twitter pela compra da rede social ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (4). Segundo os veículos Bloomberg e Washington Post, o fundador da Tesla voltou atrás e aceitou comprar o Twitter pela proposta negociada inicialmente, de US$ 54,20 por ação — o equivalente a US$ 44 bilhões.

Segundo fontes dos portais, a proposta teria sido feita por Musk à empresa mediante carta. O empresário e o Twitter ainda não se pronunciaram.

A empresa processou o bilionário em julho, por violação do acordo de US$ 44 bilhões para a compra da rede social. A plataforma pediu para que um tribunal do estado de Delaware, nos Estados Unidos, obrigue o bilionário a concluir o acordo.

No mesmo mês, Musk havia anunciado a rescisão do acordo para comprar o Twitter. Ele alegou que a empresa não forneceu informações sobre fake news e sobre os perfis da rede social.

