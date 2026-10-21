Elon Musk confirma possível fusão entre Tesla e SpaceX

Elon Musk transformou os rumores em realidade. Na terça-feira, 20, anunciou que os conselhos da Tesla e da SpaceX estabeleceram comitês especiais para avaliar uma fusão. A decisão ocorre após meses de especulação sobre se Musk combinaria as suas duas empresas.

Os rumores sobre a fusão começaram depois do IPO recorde da SpaceX em junho. Antes disso, Musk já havia dado sinais de que a combinação de seus negócios é algo muito bem vindo. Em fevereiro, a SpaceX adquiriu o laboratório de IA de Musk, xAI, que já havia absorvido sua empresa de mídia social, X, em março de 2025.

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A fusão entre Tesla e SpaceX seria um negócio de magnitude diferente, pois ambas as empresas são de capital aberto.

"Os conselhos formaram os comitês especiais a pedido dos acionistas", disse Musk. "Eu acho que seria uma boa ideia? Sim", disse Musk durante a teleconferência de resultados da SpaceX na terça-feira.

A favor

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Os defensores da ideia veem isso como um progresso natural para duas empresas lideradas pelo mesmo homem, ambas com grandes ambições em suas respectivas áreas de IA. Combinar Tesla e SpaceX criaria um gigante verticalmente integrado que supervisiona todos os aspectos da cadeia de suprimentos de IA, desde centros de dados até chips e lançamentos de satélites.

"Há muito mérito em combinar as empresas, pois estamos praticamente na singularidade da Super Inteligência e há muito a ganhar com a cooperação no desenvolvimento de software de Super Inteligência, design de chips, o Terafab obviamente, robótica, massa em órbita com a constelação Starmind (e) conectividade", disse Musk.

A Tesla já possui uma pequena participação na SpaceX por meio de uma participação adquirida anteriormente na xAI.

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Contra

Quem é contra uma fusão teme que a nova empresa seja muito difícil de gerenciar de forma eficaz. Ou seja, ma combinação Tesla-SpaceX seria grande demais para seu próprio bem.

Sendo o CEO e maior acionista individual de ambas as empresas, Musk está impedido de participar do processo de negociação entre os dois conselhos. Como Musk controla cerca de 80% das ações com direito a voto da SpaceX, sua aprovação é suficiente para fechar um acordo.

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Do lado da Tesla, Musk precisará que 50% de todas as ações da Tesla votem a favor da fusão para que ela seja aprovada. Alcançar tal patamar seria um "grande obstáculo", segundo Musk.

Preço

Analistas tentam estimar o preço adequado necessário para convencer os acionistas da Tesla a aceitar o acordo. O analista da RBC Capital Markets, Tom Narayan, disse que uma oferta de US$ 480 daria aos investidores da Tesla o controle de 48% da empresa combinada e seria uma "proposta estratégica e financeira atraente", segundo uma nota publicada na semana passada. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado