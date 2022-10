Elon Musk conclui compra do Twitter e demite executivos do alto escalão

Bruna Arimathea e Guilherme Guerra (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O bilionário Elon Musk concluiu na noite desta quinta-feira, 27, a compra do Twitter após seis meses de negociações com a rede social. A compra foi finalizada por US$ 44 bilhões, informam os veículos Washington Post, Insider e CNBC.

continua após publicidade .

O primeiro ato de Musk como proprietário do Twitter foi demitir os principais executivos do alto escalão da companhia: o então presidente executivo, Parag Agrawal; o chefe financeiro, Ned Segal; e Vijaya Gadde, chefe do Departamento Jurídico, Políticas e Confiabilidade.

De acordo com a Bolsa de Nova York (NYSE), a negociação de ações do Twitter já está suspensa e não vai mais aparecer no pregão. A intenção de Musk é tornar o Twitter uma companhia privada, movimento incentivado pelo fundador da companhia, Jack Dorsey.

continua após publicidade .

"A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública digital, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência", explicou o Musk, em carta para o mercado publicitário publicada no Twitter na manhã desta quinta.