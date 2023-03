Elon Musk avalia Twitter em US$ 20 bi, menos da metade do valor da compra da rede social

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

O empresário Elon Musk afirmou que os funcionários do Twitter receberão bônus em ações com base em uma avaliação de aproximadamente US$ 20 bilhões, menos da metade do preço de US$ 44 bilhões pelo qual ele adquiriu a empresa no ano passado, de acordo com um e-mail analisado pelo The Wall Street Journal

Na nota enviada para a equipe, Musk disse estar otimista sobre o futuro da empresa de mídia social. "Vejo um caminho claro, mas difícil, para uma avaliação de mais de US$ 250 bilhões", o que significa que as ações concedidas agora valeriam 10 vezes mais.

Musk também disse no e-mail que o Twitter está sendo reformulado tão rapidamente que a empresa "pode ser considerada uma startup inversa".

Ele afirmou que mudanças radicais foram necessárias em parte para garantir que o Twitter não fosse à falência.

O novo valor de avaliação é um sinal dos desafios que o Twitter enfrentou desde a aquisição de Musk. Muitos grandes anunciantes pararam de gastar na plataforma, desafiando a principal fonte de receita do Twitter, embora a empresa esteja trabalhando para atrair os anunciantes de volta.

Em um e-mail separado na sexta-feira que foi revisado pelo Wall Street Journal, a empresa disse aos funcionários que está oferecendo novos subsídios de capital para funcionários.

A empresa planeja oferecer um evento de liquidez daqui a cerca de um ano, no qual os funcionários poderão sacar parte de seu patrimônio.

Não foi possível saber o número de funcionários que receberam as doações de capital. Fonte: Dow Jones Newswires.