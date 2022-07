Elon Musk apresenta resposta formal ao processo do Twitter contra ele

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Elon Musk respondeu formalmente ao processo do Twitter que busca forçá-lo a continuar com a aquisição de US$ 44 bilhões da plataforma de mídia social e incluiu reconvenções contra a empresa.

O arquivamento foi feito de forma confidencial e não é visível pelo público. Não é incomum que pedidos reconvencionais contra uma empresa pública sejam arquivados de forma confidencial, aguardando análise para possíveis redações de informações confidenciais. A resposta e as reivindicações podem estar disponíveis já na próxima semana.

Espera-se que uma das reconvenções de Musk se concentre na alegação de que o Twitter mudou seu número de usuários ativos diários monetizáveis logo após concordar com o acordo e, em seguida, não forneceu respostas completas às solicitações da equipe de Musk por dados sobre o número de spam, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A resposta de Musk nesta sexta-feira, 29, inclui uma referência à citação de Warren Buffett: "Somente quando a maré baixa você descobre quem está nadando nu", disseram as pessoas, uma sugestão de Musk de que o Twitter está ofuscando spam e contas falsas porque sabia que a desaceleração do mercado poderia revelar suas fraquezas.

A resposta de Musk foi apresentada horas depois que o juiz que supervisiona o processo contra Musk definiu a semana de 17 de outubro para um julgamento de 5 dias. Musk disse em um documento regulatório no início deste mês que queria sair do acordo principalmente porque o Twitter não forneceu os dados e informações necessários para avaliar a prevalência de contas falsas ou spam.

O Twitter rejeitou essa afirmação e argumentou que Musk não aderiu aos termos do acordo, inclusive violando um acordo de confidencialidade e depois se gabando disso no Twitter. A empresa de mídia social processou Musk em 12 de julho no Delaware Chancery Court, buscando fazer cumprir os termos da transação.