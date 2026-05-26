Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Eli Lilly compra 3 empresas desenvolvedoras de vacinas em negócios de cerca de US$ 3,8 bi

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 15:10:00 Editado em 27.05.2026, 01:59:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Eli Lilly anunciou nesta acordos para adquirir três empresas desenvolvedoras de vacinas em negócios que somados envolvem cerca de U$ 3,8 bilhões. As aquisições ocorrem em um contexto de evidências que ligam infecções comuns a doenças que podem surgir anos depois, como problemas neurológicos, câncer e infertilidade, informou a companhia farmacêutica norte-americana em comunicado divulgado nesta terça-feira, 26.

A Curevo foi uma das aquisições e tem como principal produto candidato a amezosvateína, uma vacina para a prevenção do herpes-zóster em adultos. Embora o padrão atual de tratamento para a prevenção do herpes-zóster seja eficaz, os desafios de tolerabilidade podem limitar as taxas gerais de vacinação e contribuir para a hesitação em relação à segunda dose, deixando uma parcela significativa de pacientes com proteção reduzida ou nenhuma proteção, segundo a Eli Lilly.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os acionistas da Curevo poderão receber até US$ 1,5 bilhão em dinheiro, incluindo um pagamento inicial e pagamentos subsequentes após o cumprimento de meta específica.

A LimmaTech Biologics, outra empresa comprada, tem como principal programa o LTB-SA7, que está na Fase 1 de desenvolvimento como uma vacina contra S. aureus, a principal causa de infecção em centros cirúrgicos. A Eli lilly informou que essa compra envolverá até US$ 780 milhões em dinheiro, incluindo um pagamento inicial e potenciais pagamentos adicionais diante de determinadas metas clínicas e regulamentares.

A terceira aquisição foi da Vaccine Company por um valor de até US$ 1,55 bilhão. A empresa desenvolve tecnologias proprietárias de nanopartículas in vivo (IVN) projetadas para permitir a apresentação de antígenos, conhecida por induzir respostas imunes duradouras associadas a vacinas de partículas semelhantes a vírus. O programa principal aplica essa tecnologia ao vírus Epstein-Barr (EBV).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Diante das crescentes evidências que ligam o EBV à esclerose múltipla e a diversas neoplasias malignas, uma vacina profilática poderia prevenir não apenas a mononucleose infecciosa aguda, mas também as consequências neurológicas e oncológicas de longo prazo que podem surgir após a infecção", segundo a Ei Lilly.

Perto das 14h37 (de Brasília), as ações da Eli Lilly subiam 1,3% na Bolsa de Nova York.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMPRA Eli Lilly Empresas vacina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV