Eletrobras cancela 'Eletrobras Day' para empregados após saída inesperada de presidente

Com a saída repentina de Wilson Ferreira Jr. da presidência da Eletrobras, a empresa decidiu suspender o "Eletrobras Day", que seria realizado nesta terça-feira, 15, e no qual seriam detalhados "em primeira mão" para os empregados os investimentos para o período 2023-2027 e os principais programas que seriam lançados. O evento seria presencial, em São Paulo, das 14h30 às 18 horas, com link para quem não pudesse comparecer. Em comunicado aos empregados, a Eletrobras informou que cancelou o evento "em função da necessidade de readequação da agenda". O novo presidente da companhia, Ivan Monteiro, embarcou para reuniões em São Paulo, segundo fontes, onde deve ser realizada reunião com a diretoria, que também havia sido convocada para participar do evento. Em carta aos empregados nesta terça-feira, Monteiro afirmou que assumir a presidência da maior empresa de energia elétrica da América Latina "em um momento tão singular de sua história, quando temos a oportunidade de ser uma das maiores corporations de energia renovável do mundo, é tão desafiador quanto gratificante." Ele destacou que acredita na qualidade dos profissionais da Eletrobras, que segundo ele, são referência para o setor, e se comprometeu com os resultados da empresa e com a alta performance que os

esperam da administração. "Afirmo a vocês que estamos preparados para enfrentar todos os desafios que temos pela frente. Para isso, temos estratégia, temos processos e, sobretudo, temos um time capaz e compromissado. Contamos com o apoio fundamental dos meus colegas da diretoria e do Conselho de Administração. Contem comigo, assim como sigo contando com cada um de vocês", disse Monteiro na carta. Segundo fontes, a saída de Ferreira Jr. ocorreu após embates com os acionistas da 3G na companhia, e depois de o Ministério de Minas e Energia pedir a suspensão do Plano de Demissão Voluntária (PDV) da companhia.