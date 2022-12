Eletrobras assina acordo com Shell para projetos de energia eólica offshore

Beth Moreira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Eletrobras informou que assinou com a Shell um acordo de cooperação técnica visando a troca de informações para um possível co-investimento no desenvolvimento e na operação de projetos de energia eólica offshore, no Brasil. Com o acordo, as Partes buscarão identificar áreas para a possível parceria.

continua após publicidade .

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa ressalta que o acordo faz parte da estratégia de diversificar sua matriz de geração focada em fontes Renováveis.

"Neste sentido, a Eletrobras acredita que a energia eólica offshore tem se mostrado, em todo o mundo, uma fonte energética em expansão para a geração de energia renovável, impulsionada pelo apoio de políticas energéticas, em resposta a preocupações ambientais, e por avanços tecnológicos", diz a empresa.