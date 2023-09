Eletrobras: adesão a PDV segue suspensa por 15 dias; audiência de conciliação será em 13/09

A Eletrobras comunicou nesta quarta-feira, 6, que tomou conhecimento de nova decisão judicial no âmbito do Dissídio Coletivo, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST), a respeito do Plano de Demissão Voluntária (PDV) implantando esse ano. Uma audiência de conciliação foi marcada para o próximo dia 13 de setembro.

Considerando o teor dessa decisão e da proferida do dia 4 de setembro, a Eletrobras informou que os desligamentos de todos os empregados que aderiram ao PDV, e cuja homologação ainda não tenha sido efetivada, seguem suspensos por 15 dias a contar da primeira decisão.