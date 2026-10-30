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Einstein obtém financiamento de R$ 280 milhões da Finep para projeto de saúde digital

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Hospital Israelita Albert Einstein obteve um financiamento de R$ 280 milhões junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para projetos de inteligência clínica e saúde digital.

O investimento total previsto é de R$ 300 milhões, e inclui o desenvolvimento de plataforma avançada que integra dados e inteligência artificial.

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De acordo com a Finep, esse projeto deve aprimorar a experiência dos pacientes atendidos pelo Einstein no setor privado e no Sistema Único de Saúde (SUS), onde o grupo atua por meio da gestão de serviços públicos de saúde, assistência à população e iniciativas de pesquisa e inovação.

O financiamento prevê carência de 36 meses e prazo total para quitação de 192 meses.

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