Educação tem maior alta do IPCA-15 de fevereiro, 4,78%, afirma IBGE

Os preços do grupo Educação apresentaram a maior variação o IPCA-15 de fevereiro, de 4,78%, o que representou um impacto de 0,29 pontos porcentuais no índice geral, que subiu 1,23% no período. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, Educação acelerou com relação a janeiro, quando viu os preços subirem 0,25%. O movimento é puxado pelos aumentos nos preços dos chamados cursos regulares (5,69%), por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo.

No período que inclui a segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro, as maiores variações de preço, informou o IBGE, vieram do ensino fundamental (7,50%), do ensino médio (7,26%) e do ensino superior (4,08%).